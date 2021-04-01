В курских реках начал снижаться уровень воды

С 31 марта уровень воды в реках областного центра начал постепенно снижаться Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Оперативная группа управления по делам ГО и ЧС ежедневно контролирует паводковую обстановку на водоемах Курска. С 31 марта уровень воды в реках областного центра начал постепенно снижаться.

Низководные мосты в этом году не подтопило. Подрядчики начали расчищать водоотводные каналы и ручьи, убирать мусор. На улице Прилужной канал уже расчистили, на Лучистой - вырубают поросль.

Специалисты во время очередного рейда выявили затор из бревен на реке Кривец у переходного моста возле школы № 16. В ближайшие дни подрядчик его ликвидирует.