В Курской области хозяйский питбуль покусал подростка

Расследование уголовного дела продолжается

Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ —«Умышленное причинение легкого вреда здоровья».

16 марта 2021 года днем американский питбультерьер, принадлежащий 49-летней жительнице города Железногорска, на лестничной площадке покусал 13-летнего подростка за правую голень.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.