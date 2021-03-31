Со здания курского Центрального рынка снимают уродливые баннеры

Сейчас специалисты работают над паспортом объекта
На этой неделе начались работы по демонтажу рекламных конструкций на здании Центрального рынка Курска. Большую часть фасада уже очистили.
Собственник снимает хаотичные вывески в соответствии с рекомендациями специалистов Центра компетенций по развитию городской среды Курской области. Размещение конструкций противоречит требованиям дизайн-кода города Курска
Сейчас специалисты работают над паспортом объекта, где будут определены места для упорядоченного размещения вывесок.