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Общество31 марта 2021 17:38

Со здания курского Центрального рынка снимают уродливые баннеры

Большую часть фасада уже очистили
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас специалисты работают над паспортом объекта

На этой неделе начались работы по демонтажу рекламных конструкций на здании Центрального рынка Курска. Большую часть фасада уже очистили.

Собственник снимает хаотичные вывески в соответствии с рекомендациями специалистов Центра компетенций по развитию городской среды Курской области. Размещение конструкций противоречит требованиям дизайн-кода города Курска

Сейчас специалисты работают над паспортом объекта, где будут определены места для упорядоченного размещения вывесок.