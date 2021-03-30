Под Курском сотрудница банка похитила у пенсионерки деньги со счета

Сотрудница сняла с банковского счета клиентки три тысячи рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Фатежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней бывшей банковской сотрудницы. Женщину признали виновной в тайном хищении чужого имущества с банковского счета.

15 мая 2020 года к работнице банка обратилась пенсионерка и попросила снять со сберкнижки деньги. Женщина передала сотруднице также дубликат книжки.

Завершив расходные операции, злоумышленница вернула престарелой женщине книжку, а дубликат оставила себе, а затем сняла с банковского счета клиентки три тысячи рублей.

Суд назначил злоумышленнице штраф в размере 30 тысяч рублей. Ущерб потерпевшей женщина возместила