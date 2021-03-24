Курские школьники могут позвонить на телефон доверия

В образовательных организациях на тему экзаменов психологи беседуют с детьми, начиная с младших классов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские школьники могут позвонить на общероссийский телефон доверия. Консультируют детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, квалифицированные специалисты-психологи. Телефон доверия 8-800-2000-122 уже доступен для обращений.

Особое внимание проблеме психологического состояния школьников уделяют в преддверии итоговой аттестации. В образовательных организациях на тему экзаменов психологи беседуют с детьми, начиная с младших классов. Ученикам дают советы, как можно сконцентрироваться перед экзаменом, перебороть свой страх.

Психологи совместно со школьниками моделируют возможные ситуации. Помогают детям в подготовке к школьной аттестации и родители, они делятся своим опытом сдачи экзаменов.