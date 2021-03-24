Жители Курской области примут участие в акции «Час Земли-2021»

К акции может присоединиться каждый курянин Фото: Яна ШЕЛЕСТ

«Час Земли» - самая массовая экологическая акция на планете, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему Земли.

В акции принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру в 188 странах. В этом году акция состоится 27 марта, в нашей стране она пройдет под лозунгом ОТКРОЙСЯ В#ЧАСЗЕМЛИ.

27 марта с 20:30 до 21:30 планируется отключение внешней подсветки зданий Дома Советов, администрации города и окружных администраций Курска, Курского государственного медицинского университета, Областного дворца молодежи, районных администраций и других зданий.

К акции может присоединиться каждый курянин. Для этого необходимо выключить свет и другие электроприборы на один час. «Час Земли» привлекает внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

Присоединившись к «Часу Земли» на официальном сайте WWF (https://60.wwf.ru), вы сможете отметить свой город на интерактивной карте и повысить шансы города Курска получить звание «Столица Часа Земли».