Куряне смогут доехать до Симферополя без пересадок

Время в пути составит 48 часов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 28 мая изменяется маршрут поездов №373/374 Симферополь – Смоленск. Теперь они будут следовать через Курск.

Поезда из Симферополя в Смоленск по измененному маршруту будут курсировать 2-3 раза в неделю и следовать через Брянск, Курск, Орел, Воронеж и Ростов-на-Дону. Время в пути составит 48 часов.

Билеты на поезда «Таврия» доступны на официальном сайте компании-перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении grandtrain, а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж.