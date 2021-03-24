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Общество24 марта 2021 20:24

Куряне смогут доехать до Симферополя без пересадок

Поезда «Таврия» будут курсировать через Курск
Яна ШЕЛЕСТ
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Время в пути составит 48 часов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 28 мая изменяется маршрут поездов №373/374 Симферополь – Смоленск. Теперь они будут следовать через Курск.

Поезда из Симферополя в Смоленск по измененному маршруту будут курсировать 2-3 раза в неделю и следовать через Брянск, Курск, Орел, Воронеж и Ростов-на-Дону. Время в пути составит 48 часов.

Билеты на поезда «Таврия» доступны на официальном сайте компании-перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении grandtrain, а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж.