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Происшествия24 марта 2021 20:16

18-летняя курянка украла с прилавка видеодомофон

Девушка вынесла технику в сумочке
Яна ШЕЛЕСТ
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По факту кражи возбудили уголовное дело

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Западный отдел полиции обратились сотрудники торгового центра, распложенного на улице Энгельса. С прилавка пропал видеодомофон стоимостью 16 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую в краже. 18-летняя ранее судимая жительница Курска вынесла технику в своей сумочке.

В полиции подозреваемая рассказала, что технику продала случайному знакомому за десять тысяч рублей, а вырученные деньги потратила.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Курянка снова предстанет перед судом. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Криминал