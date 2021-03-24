18-летняя курянка украла с прилавка видеодомофон

По факту кражи возбудили уголовное дело Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Западный отдел полиции обратились сотрудники торгового центра, распложенного на улице Энгельса. С прилавка пропал видеодомофон стоимостью 16 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую в краже. 18-летняя ранее судимая жительница Курска вынесла технику в своей сумочке.

В полиции подозреваемая рассказала, что технику продала случайному знакомому за десять тысяч рублей, а вырученные деньги потратила.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Курянка снова предстанет перед судом. Ей грозит до двух лет лишения свободы.