В Курской области проходят охотничьи рейды

С начала открытия сезона проверили 76 охотников Фото: Яна ШЕЛЕСТ

20 марта в Курской области открылся сезон охоты на пернатую дичь. С этого времени выдано более 1,5 тысячи разрешений на добычу птицы.

Специалисты отдела охотничьего надзора и ОКУ «Курскохотрыбцентр» совместно с сотрудниками Росгвардии проводят контрольно-рейдовые мероприятия.

С начала открытия сезона они проверили 76 охотников, составили 21 протокол об административных правонарушениях, изъяли 21 единицу оружия.

«Совместные контрольно-рейдовые мероприятия в регионе будут проходить регулярно. За несоблюдение установленных правил охоты предусмотрена административная ответственность», - отметил председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.