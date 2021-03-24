Конфликт между двумя курскими школьницами взяли на контроль полиция и прокуратура

Проведение проверки лично контролирует начальник УМВД по Курской области Виктор Косарев Фото: Из архива "КП"

Полицейские Западного отдела полиции по городу Курску проводят проверку по факту конфликта между школьницами. Ссора началась во время переписки в соцсетях, а при встрече на улице одна девочка ударила другую, это зафиксировали камеры.

19 марта в магазине случайно встретились девочка, проявившая агрессию, и родители потерпевшей. Взрослые пытались поговорить с девушкой, но та ответила нецензурной бранью. Тогда родственник потерпевшей напал на девочку.

Полицейские пригласили в отдел обе стороны и школьного психолога. Все факты и обстоятельства, которые привели к конфликту, тщательно проверят, также исследуют переписку. Действиям каждого участника конфликта дадут правовую оценку. Проведение проверки лично контролирует начальник УМВД по Курской области Виктор Косарев.

Проверку организовала и прокуратура Сеймского округа города Курска. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку исполнению законодательства об охране прав несовершеннолетних, в том числе в деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также образовательной организации, в которой обучаются девочки.

Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты проверки по факту применения физического насилия в отношении несовершеннолетней.