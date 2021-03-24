16 пожарных тушили огонь в жилом доме под Курском

Жилой дом сгорел почти полностью Фото: Яна ШЕЛЕСТ

24 марта в 09:16 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Отрешково Курского района. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 5 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 09:33, ликвидировали в 09:39. Жилой дом сгорел почти полностью.

Пожар тушили 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.