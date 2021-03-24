В Курске стартовала Неделя детской и юношеской книги

В центре будет организовала экспозиция «Книги трех поколений» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на весенних каникулах проходит Неделя детской и юношеской книги. Мероприятия проходят в двух форматах – оффлайн и онлайн.

24 марта в 14.00 в Центральной городской детской библиотеке (ул. К. Либкнехта, 2) состоится увлекательное путешествие в мир книг «С книгой мир добрей и ярче!». Ребятам расскажут о книгах-юбилярах 2021 года. Воспитанники Литературного лицея прочитают свои стихи. Пройдет мастер-класс по изготовлению закладки для книг.

25 марта в 12.00 в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный пр., 17) состоится конкурсно-игровая программа для всей семьи «Чтение – дело семейное». Юные куряне вместе с родителями примут участие в интерактивных литературных викторинах. Родители расскажут о роли чтения в их семьях. В центре будет организована экспозиция «Книги трех поколений».

Ежедневно до 25 марта в 13.00 на сайте Централизованной системы библиотек (http://mkukcbs.ru/) и в аккаунтах социальных сетей учреждения юные куряне смогут поучаствовать в мастер-классах, виртуальных выставках и викторинах.