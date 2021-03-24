За последние сутки ковидом заболели 99 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 347 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперштаба, на утро 24 марта в Курской области всего зарегистрировано 33 346 (+99) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 347 человек, на искусственной вентиляции легких – 120.

Всего выздоровели 30 085 пациентов, 101 человек – за последние сутки. На сегодняшний день скончались 551 (+6; мужчины 63, 80 лет, женщины 69, 70, 82, 91 год) курян.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +52

Медвенский +13

Льговский +5

Кореневский +4

Курский +4

Суджанский +3

Железногорский +3

г. Дмитриев +2

Обоянский +2

Поныровский +2

Глушковский +1

Дмитриевский +1

Золотухинский +1

Курчатовский +1

г. Льгов +1

г. Обоянь +1

г. Рыльск +1

Солнцевский +1

Хомутовский +1.