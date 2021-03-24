За последние сутки ковидом заболели 99 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 347 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По данным оперштаба, на утро 24 марта в Курской области всего зарегистрировано 33 346 (+99) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 347 человек, на искусственной вентиляции легких – 120.
Всего выздоровели 30 085 пациентов, 101 человек – за последние сутки. На сегодняшний день скончались 551 (+6; мужчины 63, 80 лет, женщины 69, 70, 82, 91 год) курян.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +52
Медвенский +13
Льговский +5
Кореневский +4
Курский +4
Суджанский +3
Железногорский +3
г. Дмитриев +2
Обоянский +2
Поныровский +2
Глушковский +1
Дмитриевский +1
Золотухинский +1
Курчатовский +1
г. Льгов +1
г. Обоянь +1
г. Рыльск +1
Солнцевский +1
Хомутовский +1.