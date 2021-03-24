В Курске сгорела баня

Пожар тушили 22 человека и шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

24 марта около десяти часов утра в Службу спасения поступило сообщение о возгорании бани на улице Иванова в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели трех частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Огонь потушили в 10:11. В бане размером 24 квадратных метра закоптились стены и потолок, сгорели личные вещи.

Пожар тушили 22 человека и шесть единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и три единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.