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Происшествия24 марта 2021 12:24

В Курске сгорела баня

Пожар произошел на улице Иванова
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожар тушили 22 человека и шесть единиц техники

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

24 марта около десяти часов утра в Службу спасения поступило сообщение о возгорании бани на улице Иванова в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели трех частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Огонь потушили в 10:11. В бане размером 24 квадратных метра закоптились стены и потолок, сгорели личные вещи.

Пожар тушили 22 человека и шесть единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и три единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

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