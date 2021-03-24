Курянин пытался монтировкой взломать банкомат

Оперативники установили злоумышленника Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В железногорский отдел полиции поступило сообщение от сотрудника одного из банков о том, что кто-то пытался взломать банкомат монтировкой и похитить деньги. На момент совершения преступления в аппарате находилось свыше двух миллионов рублей.

Оперативники установили злоумышленника. Им оказался безработный 46-летний местный житель. Мужчина сказал, что находился в затруднительном финансовом положении и поэтому решился на преступление

Сейчас железногорец находится под домашним арестом. За попытку кражи в отношении него возбудили уголовное дело.