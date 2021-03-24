27 марта в Курске отметят День театра

Посетители должны быть в масках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

27 марта в 20.00 в Курске в креативном пространстве «Веранда» на улице Ленина пройдет поэтический вечер, посвященный Международному дню театра.

Проведут его актрисы Курского драматического театра Мария Нестерова, Дарья Ковалева и Вероника Богдель. Прозвучат строки Александра Вертинского, Марины Цветаевой, Юнны Мориц, Юрия Левитанского.

Посетители должны быть в масках. Регистрация на мероприятия в сообщениях сообщества. Просьба указывать ФИО, номер телефона, день и площадку, которую хотите посетить. https://vk.com/kpveranda