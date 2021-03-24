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Происшествия24 марта 2021 9:44

Под Курском на пожаре погиб 55-летний мужчина

Трагедия произошла в Курчатове на улице Садовой
Яна ШЕЛЕСТ
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На пепелище спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины

Фото: УМВД России по Курской области.

24 марта в 05:32 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Садовой в Курчатове. На место ЧП приехали пожарные, полиция, скорая помощь, работники электросетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 05:50, ликвидировали полностью – в 05:51. В двухкомнатной квартире сгорели мебель, вещи, закоптились стены и потолок. На пепелище спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины.

Пожар тушили 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС – десять человек и три единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

22 марта в 08:48 при пожаре в жилом доме в деревне Карасевка Черемисинского района погибли 37-летний мужчина и 38-летняя женщина.

ЧП