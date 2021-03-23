В Курской области просыпаются клещи

В прошлом году зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курский Роспотребнадзор предупреждает жителей области о приближении сезона активности клещей. В нашей климатической зоне клещи просыпаются в марте - апреле, достигают пика активности в мае - начале июня и могут нападать до ноября. По состоянию на 22 марта 2021 года обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации области не зарегистрировано.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что клещи встречаются на всей территории нашей области. Чаще всего нападают на людей в лесных массивах, парках и на дачных участках.

Вирус клещевого энцефалита на территории области не циркулирует, однако клещи в нашем регионе переносят иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз и эрлихиоз.

В марте - сентябре 2020 года в медицинские организации области по поводу укусов клещами обратились 1827 человека (170,7 на 100 тыс. нас.), в том числе 884 ребенка в возрасте до 14 лет (448,6 на 10 тыс. нас.).

В прошлом году зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Других инфекциях, передающихся клещами, не зарегистрировано.