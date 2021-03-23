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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 19:01

Замгубернатора Курской области Юрий Князев привился от коронавируса

Чиновник отметил, что процедура оказалась абсолютно безболезненной
Яна ШЕЛЕСТ
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Прививка двухкомпонентная, ее делают с интервалом в 21 день

Заместитель губернатора Курской области Юрий Князев, курирующий вопросы внутренней политики, привился первым компонентом «Спутника V» в курском кожвендиспансере. Прививка двухкомпонентная, ее делают с интервалом в 21 день.

«Вакцинироваться решил давно, чтобы обезопасить себя, близких и коллег. Ждал, когда привьются люди из группы риска. Как только вакцина стала доступна и другим категориям граждан, записался на вакцинацию. Отмечу, что процедура оказалась абсолютно безболезненной», – сказал замгубернатора.