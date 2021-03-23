Курские спасатели опять предупредили о снеге и гололеде

Температура в ночное время суток составит -2…-7 º С, днем +1…+6 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 23 марта и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура в ночное время суток составит -2…-7 ºС, днем +1…+6 ºС.

Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения - 112.