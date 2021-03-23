В Курске создадут особую экономическую зону

Ожидается, что регион получит порядка 650 дополнительных рабочих мест Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Ход создания особой экономической зоны в Курской области обсудили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами под председательством главы региона Романа Старовойта. Особая экономическая зона получила название «Третий полюс».

В ОЭЗ вошли 22 земельных участка в Железногорске и Железногорском районе, общая площадь которых более 245 га. При необходимости возможно расширение территории.

Резиденты ОЭЗ получат ряд налоговых преференций, гарантии государства и сопровождение по регламенту «Одного окна». Вести проект будет Агентство по привлечению инвестиций Курской области.

Первыми резидентами готовы стать компании «МГБЖ», «Вагонмаш» и «ТД «Кварц». Якорный проект «Третьего полюса» предполагает строительство завода по производству горячебрикетированного железа.

На первом этапе объем инвестиций в создание новых производств на территории ОЭЗ составит не менее 55 млрд рублей. Ожидается, что регион получит порядка 650 дополнительных рабочих мест.