В Курске проводят расследование по поводу свалки

На место выехали специалисты и зафиксировали навалы твердых бытовых и коммунальных отходов
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В областной комитет природных ресурсов поступила информация о несанкционированной свалке на пересечении улиц 3-й Агрегатной и Чайковского в Курске.
На место выехали специалисты и зафиксировали навалы твердых бытовых и коммунальных отходов.
«Складирование мусора на территории города в неустановленных местах неприемлемо», - отметил председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.
По данному факту проводится административное расследование.