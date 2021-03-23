В Курске проводят расследование по поводу свалки

На место выехали специалисты и зафиксировали навалы твердых бытовых и коммунальных отходов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В областной комитет природных ресурсов поступила информация о несанкционированной свалке на пересечении улиц 3-й Агрегатной и Чайковского в Курске.

На место выехали специалисты и зафиксировали навалы твердых бытовых и коммунальных отходов.

«Складирование мусора на территории города в неустановленных местах неприемлемо», - отметил председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.

По данному факту проводится административное расследование.