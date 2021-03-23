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Общество23 марта 2021 17:17

В Курске проводят расследование по поводу свалки

Кучи мусора обнаружили в Железнодорожном округе
Яна ШЕЛЕСТ
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На место выехали специалисты и зафиксировали навалы твердых бытовых и коммунальных отходов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В областной комитет природных ресурсов поступила информация о несанкционированной свалке на пересечении улиц 3-й Агрегатной и Чайковского в Курске.

На место выехали специалисты и зафиксировали навалы твердых бытовых и коммунальных отходов.

«Складирование мусора на территории города в неустановленных местах неприемлемо», - отметил председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.

По данному факту проводится административное расследование.