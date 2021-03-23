Курянин украл у своих знакомых семейную икону

Мужчина признался, что незаметно вынес икону из квартиры и продал знакомому Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Проживающая на улице Сумской курянка обратилась в полицию и рассказала, что у нее из дома пропала семейная икона. Полицейские Северо-западного отдела выяснили, что накануне к супругу потерпевшей заходил в гости знакомый.

Мужчины устроили застолье, после которого икона исчезла. Оперативники установили личность подозреваемого и место его проживания. Мужчина признался, что незаметно вынес икону из квартиры и продал знакомому.

После обращения потерпевшей в полицию, курянин выкупил образ и вернул законной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.