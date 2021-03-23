В Курске открылась выставка Виктора Куприянова

Виктор Куприянов - художник-любитель из города Губкин Белгородской области

23 марта в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова на улице Карла Маркса, 23 в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» открылась выставка «Тихая моя Родина…» художника Виктора Куприянова.

Виктор Куприянов - художник-любитель из города Губкин Белгородской области. Писать маслом на холсте он начал в зрелом возрасте. Особое место в творчестве художника занимает тема родной природы. Многие картины - это своего рода открытки-воспоминания из детства.

На выставке представлено более 20 работ. При посещении выставки соблюдение масочного режима обязательно.