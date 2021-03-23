В Курске проходят рейды по нарушениям правил парковки

Рейд прошел в Сеймском оокруге
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На минувшей неделе сотрудники администрации Сеймского округа провели рейды по выявлению фактов нарушения правил парковки автомобилей по улицам Менделеева, Сумской, Белгородской, Литовской, Харьковской, Обоянской и на проспекте Кулакова.
В отделы полиции Сеймского округа направлены запросы для установления сведений о собственниках 30 автомобилей для привлечения к административной ответственности.
Четырех автовладельцев пригласили для составления протокола об административном правонарушении, рассказали в мэрии.