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Происшествия23 марта 2021 14:25

В Курске проходят рейды по нарушениям правил парковки

Четырех автовладельцев пригласили для составления протокола об административном правонарушении
Ольга ДАНИЛОВА
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Рейд прошел в Сеймском оокруге

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На минувшей неделе сотрудники администрации Сеймского округа провели рейды по выявлению фактов нарушения правил парковки автомобилей по улицам Менделеева, Сумской, Белгородской, Литовской, Харьковской, Обоянской и на проспекте Кулакова.

В отделы полиции Сеймского округа направлены запросы для установления сведений о собственниках 30 автомобилей для привлечения к административной ответственности.

Четырех автовладельцев пригласили для составления протокола об административном правонарушении, рассказали в мэрии.

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