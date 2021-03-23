В Курской области пустят дополнительные электрички

Ежедневно с 6:20 утра будут курсировать три поезда, днем – пять, вечером – два Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дополнительные пригородные поезда планируется ввести на маршрут Курск-Курчатов с продлением до Лукашевки. Предполагается, что на этом участке будут курсировать рельсовые автобусы РА-3. Ежедневно с 6:20 утра будут курсировать три поезда, днем – пять, вечером – два.

Объем дополнительных расходов со стороны областного бюджета составит порядка 174,7 млн рублей, в том числе закупка трех составов.

- Мы провели анализ, рассмотрели схемы по организации маятникового движения в утренние и вечерние часы – для максимально удобного графика движения поездов для работников крупных предприятий. На данном участке находятся 12 остановочных пунктов, 18 низких пассажирских платформ, три здания вокзала. На девяти пунктах будут необходимы допработы по удлинению остановочных пунктов для посадки-высадки пассажиров. РЖД готов включить это в инвестпрограмму 2021 года, – сообщил Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».