Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Курск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Курск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество23 марта 2021 13:43

В Курске продолжается акция «Чистый город»

В микрорайоне КЗТЗ закрасили 15 незаконных надписей
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий

Акция прошла на КЗТЗ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Молодые курские активисты, выступающие против распространения наркомании, вновь провели акцию по уничтожению надписей, содержащих информацию о телефонах и интернет-сайтах, где можно приобрести психоактивные вещества.

Мероприятие прошло при поддержке администрации Сеймского округа областного центра.

В ходе рейда, который проходил в микрорайоне КЗТЗ, закрашено 15 незаконных надписей.

Сообщить координаты надписи, рекламирующей наркотические вещества, можно телефону: 89207179060 через любой доступный мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram) или через смс.