В Курске продолжается акция «Чистый город»

Акция прошла на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Молодые курские активисты, выступающие против распространения наркомании, вновь провели акцию по уничтожению надписей, содержащих информацию о телефонах и интернет-сайтах, где можно приобрести психоактивные вещества.

Мероприятие прошло при поддержке администрации Сеймского округа областного центра.

В ходе рейда, который проходил в микрорайоне КЗТЗ, закрашено 15 незаконных надписей.

Сообщить координаты надписи, рекламирующей наркотические вещества, можно телефону: 89207179060 через любой доступный мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram) или через смс.