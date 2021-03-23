Курян просят не выходить на лед

На закрытых водоемах толщина льда еще составляет 10-15 сантиметров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники окружных администраций и спасатели провели рейды по водоемам Курска. К сожалению, не все куряне ответственно относятся к собственной безопасности. Ради улова рыбаки продолжают рисковать жизнью, надеясь на то, что весенний лед выдержит их вес. Рыбакам снова разъясняли правила безопасности.

На закрытых водоемах толщина льда еще составляет порядка 10-15 сантиметров. Но важно помнить, что тепло весеннего солнца и талая вода, выступающая поверх льда, делают его рыхлым и непрочным. Пористый лед, мутного цвета может обрушится под ногами рыбака без предупреждающего потрескивания, а это значит, риск погибнуть очень высок!

Не выходите на тонкий лед - не рискуйте своей жизнью напрасно! Родителям необходимо объяснить детям опасность тонкого льда и игр у водоемов и не отпускать их к рекам и озерам одних, без присмотра взрослых.