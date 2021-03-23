Курян приглашают принять участие в фестивале детского творчества

5-6 июня в Курске пройдет региональный отборочный тур Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стартовал Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая Волна».

Он организован для развития культуры благотворительности и привлечения внимания общественности к творчеству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

5-6 июня в Курске пройдет региональный отборочный тур фестиваля.

Участниками фестиваля могут стать дети в возрасте от шести до 16 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся различными видами творчества: вокал, жестовое пение, игра на инструменте, хореография, сценическое искусство.

Ознакомиться с положением о фестивале и подать заявку можно на сайте https://clck.ru/Tpf5h.

Срок окончания приема заявок 20 мая 2021 года.