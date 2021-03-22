В Курске пройдет концерт «Песенки Вертинского»

Мероприятия проходят с соблюдением масочного режима Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 апреля в 19.00 в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) пройдет премьера тематического концерта «Песенки Вертинского».

Александр Вертинский – человек-легенда, русский Пьеро. В нем было все шарм и аристократическая магия, детская наивность и мужество, грусть Пьеро и заливистый смех Арлекина.

В концертной программе в исполнении Романа Рубанова прозвучат неповторимые песенки Вертинского, которые будут жить на одной сцене со стихами другого гения эпохи – Владислава Ходасевича. Воссозданная атмосфера России начала прошлого века позволит почувствовать зарождение нового искусства – авторской песни, шансона в классическом понимании жанра.

Касса открыта с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. Цена билета – 100 рублей

Телефон для справок - +7 (4712) 54-82-25

В концертно-творческом центре «Звездный» строго соблюдается масочный режим, социальная дистанция и иные меры санитарно-эпидемиологической безопасности.