В Курске отремонтируют кинотеатр имени Щепкина

Общая стоимость работ составит 34 миллиона рублей Фото: Из архива КП.

Зданию, в котором расположен кинотеатр имени Щепкина, в прошлом году ему исполнилось 200 лет. Оно является объектом культурного значения и требует ремонта.

Как сообщил заместитель главы города Владимир Гребенкин, в 2020 году из бюджета города были выделены деньги на подготовку проектно-сметная документации. Документация согласована с комитетом по охране памятников культуры. Общая стоимость работ - более 34 млн. рублей. Половину этой суммы, 17 миллионов рублей, планируют потратить уже в этом году: заменить кровлю и оконные блоки в здании.