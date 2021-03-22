В Курской области выбрали лучшего преподавателя детской школы искусств

В конкурсе участвовали десять педагогов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской государственной филармонии состоялось конкурсное испытание «Педагогический совет», на котором обсуждались проблемные вопросы современного художественного образования в детских школах искусств Курской области. В ходе мероприятия выбрали лучшего преподавателя детской школы искусств.

По итогам конкурса им стала преподаватель ДШИ №4 Курска Галина Меркулова. Лауреатом II степени признан преподаватель Суджанской ДШИ Александр Грин, лауреатом III степени - преподаватель ДШИ № 8 Курска Ольга Рубанова.

- В конкурсе участвовали десять преподавателей. Все они достойно прошли испытания, в которых продемонстрировали свой профессиональный практический опыт и знание теоретической сферы. Самые оригинальные участники хорошо проявили себя при обсуждении новых эффективных методов преподавания и смогли предложить собственные подходы по разрешению проблемных вопросов современного художественного образования, - отметила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина.