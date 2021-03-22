Куряне могут позвонить на "горячую линию" благотворительного фонда

По "горячей линии" можно получить консультацию по лекобеспечению Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» и Росздравнадзор запустили горячую линию для консультаций по тяжелым заболеваниям, сообщается на сайте фонда.

Позвонить на бесплатный номер 8 800 550 99 03 и оставить свое обращение можно круглосуточно из любого региона России. Операторы проконсультируют родителей и законных представителей детей с тяжелыми заболеваниями по вопросам лекарственного обеспечения.

Фонд «Круг добра» создан указом президента в январе 2021 года, его учредителем является Минздрав России. Среди приоритетных задач фонда обеспечение детей с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ.

Сейчас идет процедура закупки препаратов для лечения спинально-мышечной атрофии. В Курской области девять таких детей. Комитет здравоохранения региона уже направил заявки. После централизованной закупки препараты направят в регионы. Первую партию лекарств ожидают в конце апреля, сказали в Доме Советов.