Курская область до конца марта получит 17 200 доз вакцины от коронавируса

Завершили вакцинацию более 43 тысяч курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регион согласно предварительному плану поставок от Минздрава РФ до конца марта ожидается поставка 17 200 доз вакцины от коронавируса, сообщает комитет здравоохранения Курской области.

По последним данным от ковида привито первым компонентом 59 321 человек, полностью завершили вакцинацию 43 042 курянина.

Сведения о привитых против новой коронавирусной инфекции, внесены в Регистр вакцинированных от COVID-19.

В Курской области работают 39 прививочных пунктов и 5 мобильных бригад, вакцинация проводится и в 372 фельдшерско-акушерских пунктах.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 08:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу).