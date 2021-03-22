Курский заповедник разрешил ведение хоздеятельности в охранной зоне

В качестве компенсации заповеднику передадут региональные особо охраняемые природные территории Фото: Светлана ВОЛКОВА

Такое решение принято 22 марта на заседании научно-технического совета Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина. В нем приняли участие представители комитета природных ресурсов Курской области во главе с его председателем Константином Поляковым, сообщили в администрации региона.

- Достигнута договоренность о том, что в рамках компенсационных мероприятий заповеднику передадут региональные особо охраняемые природные территории. Об этом говорится в соглашении, подписанном между Минприроды России и регионом. Это дает нам возможность начать согласование хозяйственной деятельности в буферной зоне, - отметил Константин Поляков.

На научно-техническом совете приняты положительные решения по 30 заявлениям курян, имеющих участки в деревне Кукуевке. В частности, одобрено ведение хозяйственной деятельности владельцам 18 домов – тем, кто их возводил с разрешением на строительство. Получили согласование и шесть собственников домов, которые строили без разрешения, но уплатили штрафы. Кроме того, шести курянам одобрили строительство на участках в этом квартале.