В Курской области стартовала горячая линия по профилактике туберкулеза

"Горячая линия" будет работать до 30 марта Фото: Из архива КП.

24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный повысить осведомленность общественности о последствиях этого заболевания для здоровья.

С 22 по 30 марта в Управлении Роспотребнадзора по Курской области работает горячая линия по вопросам профилактики туберкулеза.

Звонки принимаются по телефону 8(4712) 58-71-86 в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Кроме того, в круглосуточном режиме продолжает работать телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.