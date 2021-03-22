Курская область - на четвертом месте в экологическом рейтинге РФ

Регион поднялся на одно место вверх в экорейтинге Фото: Светлана ВОЛКОВА

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации по итогам зимы 2020-2021 года. В этот раз Курская область поднялась еще на одну строчку, заняв четвертое место среди 85 регионов.

Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в регионе. В основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. В ходе исследования анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также уровень ответственности власти, активности общественных организаций.

- На итоги также повлияло и внимательное отношение курян к окружающей среде, – отметил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.