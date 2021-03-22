В Курске будет работать выставка «Вдохновленные ковром»

До 10 мая в выставочном зале Курской картинной галереи имени А.А. Дейнеки будет работать выставка прикладного и изобразительного искусства «Вдохновленные ковром» из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой.

Подобного рода экспозиция представлена в Курске впервые. Ковроделие, как один из наиболее развитых и распространенных видов художественного творчества дагестанцев, всегда было неотъемлемой частью их быта и знаком этнической принадлежности. Столетия дагестанские мастерицы производили разнообразные по технике и орнаменту изделия, которые пользовались спросом не только в своем регионе, но и в России и за рубежом.

Выполненные в разных техниках, цветовой гамме, с различным функциональным назначением, экспонаты служат красочной иллюстрацией многонационального Дагестана. Дополняют экспозицию живописные и графические работы из собрания музея и частных коллекций.