Под Курском на пожаре погибли мужчина и женщина

Спасатели обнаружили в доме два обгоревших тела Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

22 марта в 08:48 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Карасевка Черемисиновского района. На место происшествия выехали пожарные, полиция, скорая помощь, работники электросетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 09:12, ликвидировали в 09:33. В деревянном, обложенном кирпичом доме размером 8х10 метров, сгорела кровля и комната на площади 86 квадратных метров.

На пепелище спасатели обнаружили тело 37-летнего мужчина и 38-летней женщины. Пожар тушили 20 человек и семь единиц техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

Курский СК проводит проверку по факту гибели двух мужчин на пожаре в Обоянском районе, который произошел 19 марта.