В Курской области проверяют дороги, отремонтированные в прошлом году

По итогам проверки составят перечень дефектов покрытия Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курской области отремонтировали более 111 километров дорог. Из них десять объектов на дорогах регионального значения и девять - на дорогах муниципального значения. В Курске отремонтировали 47 объектов.

«Сначала объекты подвергаются визуальному осмотру. При наличии видимых дефектов, таких как колейность, выкрашивание, шелушение, мы делаем срез на участке. Полученные образцы проверяем в лаборатории на предмет соответствия нормативам», - рассказал начальник отдела контроля качества и инновационных технологий ОКУ «Комитет автодорог Курской области» Дмитрий Толстых.

Специалисты также обращают внимание на состояние дорожного полотна и обочин, дорожных знаков и разметки. По итогам проверки составят перечень дефектов покрытия. Их устранят подрядные организации в рамках гарантийных обязательств.