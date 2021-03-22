В Курске пройдет небольшой снег

На дорогах местами гололедица Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 22 марта и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, ночью 4-9, днем 7-12 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит -1…-6 ºС, днем -1… +4 ºС.

Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения - 112.