В Курске летом откроются 59 пришкольных лагерей

Прием заявлений в загородные лагеря осуществляется по месту учебы ребенка Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске началась подготовка к летнему оздоровительному сезону. Заявочная кампания стартует 23 марта. Этим летом будут работать 59 пришкольных оздоровительных лагерей. В них смогут отдохнуть 9819 учащихся в возрасте с 7 до 14 лет.

Продолжительность смены составит 21 календарный день. Для направления ребенка в лагерь с дневным пребыванием родителю или законному представителю нужно написать заявление по месту учебы ребенка на имя директора школы.

Прием заявлений в загородные лагеря осуществляется по месту учебы ребенка. Продолжительность смены в этом году составит 14 дней. Заявления на профильные смены принимаются руководителями этих смен.

Путевка выделяется в порядке очереди в соответствии с датой подачи заявления родителями или законными представителями. Прием заявлений начинается 23 марта и продлится до 31 мая.

С подробной информацией об организации отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей Курской области можно ознакомиться на сайте http://летокурск.рф/register/