37-летний курянин перевел аферистам более миллиона рублей

Курянин перевел 1 миллион 318 тысяч рублей на счет, который ему продиктовали Фото: Яна ШЕЛЕСТ

37-летнему жителю Курска позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что на его имя преступники оформляют крупный кредит. Звонивший посоветовал действительно оформить на свое имя кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Курянин сначала дождался получения кредитных денег, затем специально направился к банкомату в другой район города и перевел 1 миллион 318 тысяч рублей на счет, который ему продиктовали.

На следующий день мужчина понял, что его обманули и пришел в полицию. По факту дистанционного хищения возбудили уголовное дело.

Полиция предупреждает о мошенниках каждый день и снова напоминает: если вам по телефону предлагают отменить подозрительный перевод или оформление кредита – вы общаетесь с мошенниками.