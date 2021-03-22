Курянка подожгла соседское сено

Женщина дождалась, когда во дворе никого не будет и подожгла сено Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Прошлой осенью у жителя Поныровского района во дворе загорелись тюки с сеном. Соседи вовремя заметили возгорание, огонь удалось быстро потушить, и он не успел перекинуться на соседние постройки. Ущерб от пожара составил почти 43 тысячи рублей.

Эксперты осмотрели место происшествия и установили, что сено кто-то поджег. Оперативники выяснили, что хозяин дома длительное время конфликтовал с соседкой. Женщина дождалась, когда во дворе никого не будет и подожгла тюки.

Подозреваемая созналась в содеянном. Ущерб соседу она возместила. Уголовное дело по факту поджога расследовали и направили в суд. Женщине грозит лишение свободы до двух лет.