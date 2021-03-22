В Курской области за сутки коронавирус подтвердился у 98 человек

Четыре пациента умерли Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперштаба на утро 22 марта, в Курской области всего зарегистрировано 33 150 (+98) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1 365 человек, на ИВЛ – 132 (14 – инвазивная, 118 – неинвазивная).

Всего выписали 29 881 (+99) пациент. На сегодняшний день скончались 540 (+4; женщины 69, 70, 70, 85 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +56

Беловский +6

Октябрьский +6

Большесолдатский +5

Касторенский +4

г. Обоянь +4

Обоянский +4

г. Льгов +3

Мантуровский +3

Горшеченский +2

Медвенский +2

Конышевский +1

Пристенский +1

Суджанский +1.