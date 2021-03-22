В Курской области за сутки коронавирус подтвердился у 98 человек

Четыре пациента умерли
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По данным оперштаба на утро 22 марта, в Курской области всего зарегистрировано 33 150 (+98) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1 365 человек, на ИВЛ – 132 (14 – инвазивная, 118 – неинвазивная).
Всего выписали 29 881 (+99) пациент. На сегодняшний день скончались 540 (+4; женщины 69, 70, 70, 85 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +56
Беловский +6
Октябрьский +6
Большесолдатский +5
Касторенский +4
г. Обоянь +4
Обоянский +4
г. Льгов +3
Мантуровский +3
Горшеченский +2
Медвенский +2
Конышевский +1
Пристенский +1
Суджанский +1.