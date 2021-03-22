Курский СК проводит проверку по факту гибели двух мужчин на пожаре

Ночью хозяин дома почувствовал запах дыма, выбежал из горящего дома Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Жилой дом в селе Долженково Обоянского района загорелся 19 марта. В результате пожара погибли 39-летний и 44-летний мужчины. По данному факту Солнцевский следственный отдел СУ СК по Курской области проводит проверку.

После осмотра места трагедии следователи установили, что накануне вечером к хозяину дома пришли двое его знакомых, с которыми они распивали спиртное. Мужчины остались ночевать.

Ночью хозяин дома почувствовал запах дыма, выбежал из горящего дома, получив при этом термические ожоги. В связи с быстрым распространением пламени принять меры по спасению своих друзей не смог.

Причина пожара устанавливается. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.