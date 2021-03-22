В Курске представили проекты благоустройства центра

Губернатор отметил, что идеи будут учтены при подготовке концепции улицы Ленина Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске завершилась образовательная программа «Городские практики». Итоговые проекты благоустройства центральной части Курска – Красной площади, улицы Ленина и прилегающих к ним представили восемь команд. Предложения включали зонирование пространств, изменение пешеходных зон и парковок, озеленение и создание доступной среды.

«Безусловно, все представленные вами материалы мы будем использовать при проектировании пространств. Благодарю всех экспертов и участников за работу. Мне кажется, это очень успешный опыт», - сказал Роман Старовойт.

Губернатор отметил, что идеи будут учтены при подготовке концепции улицы Ленина.

«Городские практики» проходили с 9 по 20 марта. Курск стал пилотным регионом. В проекте приняли участие около 50 слушателей из Курска и области, а также соседних регионов.