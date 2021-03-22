25 пожаров произошло за неделю в Курской области

Десять раз на пожары реагировали добровольцы Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

С 15 по 21 марта курские пожарные почти 70 раз выезжали по тревоге. В области произошли 25 пожаров.

16 марта загорелся автомобиль в Рыльске. Огонь мог перекинуться на жилой дом. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. 16 марта из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар в жилом доме в Железногорском районе. Огонь повредил стену и мебель.

Из-за аварийного режима работы электрооборудования загорелся жилой дом в Большесолдатском районе. 18 марта звено газодымозащитной службы ПСЧ города Щигры спасли хозяйку частного дома, в котором из-за нарушения условий эксплуатации печного отопления произошел пожар. По этой же причине 20 марта загорелась баня в Обоянском районе.

Десять раз на пожары реагировали добровольцы. 18 раз пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий аварий на дорогах.