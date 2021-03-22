В Курске обсудили схему развития маршрутной сети

Новая маршрутная схема не противоречит развитию трамвайной сети Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской областной Думе обсудили проект новой маршрутное сети Курска.

«Все понимают, что с таким общественным транспортом, как сейчас, жить нельзя. У нас должен быть в приоритете пешеход, потом общественный транспорт, затем личный. Мы сейчас на нулевом уровне развития», - сказал Роман Старовойт.

Новая схема организации общественного транспорта предполагает создание в Курске двухуровневой маршрутной сети с магистральными автобусными, троллейбусными, трамвайными маршрутами и подвозящими.

«Разработанная нами схема не догма. В начале февраля мы показывали предварительный проект. С того момента мы получили более 100 вопросов и предложений. Большая часть замечаний была учтена уже в изначальной схеме. Те предложения жителей, которые не входили в начальную схему, были проанализированы и включены в проект», - сообщила заведующая научно- исследовательским отделом комплексного развития транспорта ОАО «НИИАТ» Татьяна Михеева.

В числе внесенных изменений продление контактной сети троллейбуса по ул.50 лет Октября и маршрута № 59 «ул. Дзержинского – ул. 3-я Агрегатная» по ул. Чайковского, а также новые магистральные маршруты для электротранспорта.

Губернатор еще раз подчеркнул, что основная задача на данный момент - сохранить трамвай. Новая маршрутная схема не противоречит развитию трамвайной сети в Курске. По мнению представителей общественности, после принятия КСОДД должна быть разработана отдельная стратегия развития курского трамвая.

Проект новой маршрутной сети разместят на сайте администрации Курской области, чтобы любой желающий мог с ним ознакомиться.