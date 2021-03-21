Спасатели предупреждают курян о гололедице на дорогах

Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По прогнозу синоптиков на территории Курской области с девяти вечера 21 марта и до 21 часа 22 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-5º ниже нуля, днем 2-7º тепла.

Как отмечают спасатели, в условиях гололедицы водителям нужно быть предельно внимательными:

- выбирайте оптимальную скорость, торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче;

- не допускайте резких маневров;

- повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума;

- при разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на заднеприводном авто;

- будьте внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, мостах, путепроводах и эстакадах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также закруглениях, спусках и подъемах;

- особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта - из-за частого торможения автомобилей там образуется наледь.